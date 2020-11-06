В Татарстане проведут отчуждение животных в двух хозяйствах, где нашли птичий грипп

В Татарстане проведут отчуждение животных в двух хозяйствах, где в октябре президент республики Рустам Минниханов ввел карантин по птичьему гриппу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Речь идет о крестьянском хозяйстве «Тухфатуллин Фанис Махсутович» у села Новое Дрожжаное Дрожжановского района и части земельного участка у деревни Дусай Муслюмовского района. Там содержатся домашние птицы.



Причиной заражения Минсельхозпрод называет покупку птиц без необходимых ветеринарных документов и их доступ к естественному водоему с дикими птицами. Сейчас проводится ликвидация очагов, в которой и пройдет отчуждение животных.