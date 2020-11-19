За неделю в моногородах Татарстана количество безработных сократилось до 15 тысяч

Во всех моногородах Татарстана сокращается число безработных вторую неделю подряд, сообщает пресс-служба Минтруда республики.



Так, в Челнах на сегодняшний день насчитывается 7 901 официально зарегистрированный безработный — это на 676 человек меньше, чем за прошлую дату отчетности.

За прошедшие семь дней сократилось и число безработных в Елабуге, Зеленодольске, Менделеевске, Нижнекамске, Камских Полянах и Чистополе. По последним данным, в службах занятости этих моногородов сейчас состоят 7 493 безработных гражданина.

Фото: mtsz.tatarstan.ru

В октябре сообщалось, что в Татарстане зарегистрировано 72 385 безработных граждан — это 3,56% от численности рабочей силы в республике.