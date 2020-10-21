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Более 72 тысяч жителей Татарстана зарегистрированы в качестве безработных

13:20, 21.10.2020
Более 72 тысяч жителей Татарстана зарегистрированы в качестве безработных
Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 72 385 безработных граждан. Это 3,56% от численности рабочей силы в республике.

Как сообщает пресс-служба Минтруда РТ, количество безработных снизилось на 1 920 человек по сравнению с прошлым отчетным периодом.

В ведомстве привели следующие данные по официально безработным гражданам в моногородах республики:

  • Набережные Челны — 9 877;
  • Нижнекамск — 3 999;
  • Зеленодольск — 2 237;
  • Елабуга — 1 738;
  • Чистополь — 1 020;
  • Камские Поляны — 503;
  • Менделеевск — 210.

Коэффициент напряженности на рынке труда в Татарстане, по данным Минтруда РТ, условно составляет 1,5 человека на одну вакансию. Всего в республике потребность в работниках, равна 48 140 вакансиям.

Фото: mtsz.tatarstan.ru

Вчера министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на заседании Комитета по экономике и предпринимательству Госсовета РТ сообщил, что в Татарстане численность безработных с начала 2020 года выросла на 68 тыс. человек и на 10 сентября составила 78,6 тыс. человек.

Общество Татарстан
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