Более 72 тысяч жителей Татарстана зарегистрированы в качестве безработных
На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 72 385 безработных граждан. Это 3,56% от численности рабочей силы в республике.
Как сообщает пресс-служба Минтруда РТ, количество безработных снизилось на 1 920 человек по сравнению с прошлым отчетным периодом.
В ведомстве привели следующие данные по официально безработным гражданам в моногородах республики:
- Набережные Челны — 9 877;
- Нижнекамск — 3 999;
- Зеленодольск — 2 237;
- Елабуга — 1 738;
- Чистополь — 1 020;
- Камские Поляны — 503;
- Менделеевск — 210.
Коэффициент напряженности на рынке труда в Татарстане, по данным Минтруда РТ, условно составляет 1,5 человека на одну вакансию. Всего в республике потребность в работниках, равна 48 140 вакансиям.
Вчера министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на заседании Комитета по экономике и предпринимательству Госсовета РТ сообщил, что в Татарстане численность безработных с начала 2020 года выросла на 68 тыс. человек и на 10 сентября составила 78,6 тыс. человек.
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