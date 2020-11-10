Здание в Казани, где произошел смертельный пожар, входит в перечень исторически ценных объектов

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Как выяснило «Реальное время», здание бывшей проходной производственного предприятия в Казани по адресу: ул. Адмиралтейская, 5, где сегодня на пожаре погибли пять человек, входит в перечень исторически ценных градоформирующих объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения. Список опубликован на сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Согласно перечню, здание было построено в 30-х годах прошлого века. По документам оно является жилым.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, после гибели пятерых человек при пожаре возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В МЧС рассказали, что здание является административным и было приспособлено для временного проживания работников организации.