В МЧС назвали обстоятельства гибели людей в здании бывшего завода в Казани

Фото: ГУ МЧ РФ по РТ

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан (по ГПС) Константин Чанышев рассказал об условиях, способствовавших гибели людей в здании бывшей проходной производственного предприятия.

По его словам, тела нашли в тупиковых комнатах, расположенных в дальних от входа частях коридора. Само здание является административным и было приспособлено для временного проживания работников организации. При этом средствами обнаружения пожара или средствами оповещения оно оборудовано не было.

«В связи с этим люди, которые находились в здании, не были оповещены о пожаре, а уже при развившемся пожаре, поскольку комнаты находились в дальней части коридора, шансов выйти самостоятельно из этих комнат не было», — отметил Чанышев.

Также на единственном окне в комнате находилась решетка и открыть ее изнутри было нельзя.

Напомним, после гибели пятерых человек при пожаре возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.