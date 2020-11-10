Новости происшествий

07:26 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани устанавливают причины гибели пятерых мужчин при пожаре

07:21, 10.11.2020
В Казани устанавливают причины гибели пятерых мужчин при пожаре
Фото: МЧС по РТ

Прокуратура в Казани выясняет причины гибели пятерых мужчин при пожаре в проходной неэксплуатируемого здания по ул. Адмиралтейской, 5. Об этом «Реальному времени» сообщили в прокуратуре.

На место выехали прокурор города Олег Дроздов и районный прокурор Эльдар Сабиров. Ведомство выяснит причины гибели людей и возникновения пожара, а еще проверит, соблюдались ли требования пожарной безопасности.

Фото: МЧС по РТ

Напомним, на предприятии в Казани при пожаре погибли пять человек. Горела проходная бывшего производственного предприятия.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем