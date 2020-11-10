В Казани устанавливают причины гибели пятерых мужчин при пожаре

Фото: МЧС по РТ

Прокуратура в Казани выясняет причины гибели пятерых мужчин при пожаре в проходной неэксплуатируемого здания по ул. Адмиралтейской, 5. Об этом «Реальному времени» сообщили в прокуратуре.

На место выехали прокурор города Олег Дроздов и районный прокурор Эльдар Сабиров. Ведомство выяснит причины гибели людей и возникновения пожара, а еще проверит, соблюдались ли требования пожарной безопасности.

Фото: МЧС по РТ

Напомним, на предприятии в Казани при пожаре погибли пять человек. Горела проходная бывшего производственного предприятия.

