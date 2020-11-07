Сборная России по буллитам обыграла Швецию на Кубке Карьяла

Сборная России по буллитам обыграла команду Швеции (2:1б) на этапе хоккейного Евротура Кубок Карьяла.

Шведы открыли счет за 5 минут до конца встречи, благодаря точному выстрелу Ведина. Команда Ларионова отыгралась незадолго до финальной сирены, когда Амиров переиграл вратаря соперника.

В овертайме голов забито не было и все решилось в серии послематчевых бросков. На буллитах точнее оказались россияне. Решающий бросок на счету капитана сборной России Подкользина.

Сборная Швеции — Сборная России — 1:2б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 — 55, Ведин (Фроден, Вингерли);

1:1 — 58, Амиров (Подкользин);

1:2 — 65, Подкользин (решающий буллит).