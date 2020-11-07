Сборная России по буллитам обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Сборная России по буллитам обыграла команду Швеции (2:1б) на этапе хоккейного Евротура Кубок Карьяла.
Шведы открыли счет за 5 минут до конца встречи, благодаря точному выстрелу Ведина. Команда Ларионова отыгралась незадолго до финальной сирены, когда Амиров переиграл вратаря соперника.
Что творят! #SWERUS #RedMachine pic.twitter.com/6PAkoBtc4B— Хоккей России (@russiahockey) November 7, 2020
В овертайме голов забито не было и все решилось в серии послематчевых бросков. На буллитах точнее оказались россияне. Решающий бросок на счету капитана сборной России Подкользина.
Победный капитанский буллит! #SWERUS #RedMachine pic.twitter.com/v3LWqcseow— Хоккей России (@russiahockey) November 7, 2020
Сборная Швеции — Сборная России — 1:2б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
1:0 — 55, Ведин (Фроден, Вингерли);
1:1 — 58, Амиров (Подкользин);
1:2 — 65, Подкользин (решающий буллит).
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