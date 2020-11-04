В центре Казани «Гелендваген» врезался в легковушку

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Накануне в Казани на улице Право-Булачной Mercedes G-класса врезался в легковой автомобиль. В соцсетях появилось видео, из которого ясно, что водитель «Гелендвагена» поехал на красный свет, после чего и произошло ДТП.

Напомним, в прошлом году на пересечении улиц Лево-Булачной и Чернышевского BMW, засветившийся в блоге Эрика Давидыча, на большой скорости врезался в забор.