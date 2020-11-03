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Происшествия

Центральный вокзал в Утрехте эвакуировали из-за «подозрительной ситуации»

22:50, 03.11.2020
Центральный вокзал в Утрехте эвакуировали из-за «подозрительной ситуации»
Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

В Утрехте (Нидерланды) На Центральном вокзале эвакуировали людей из-за «подозрительной ситуации».

«После возникновения подозрительной ситуации в поезде на станции Центрального вокзала Утрехта движение было заблокировано, станция была эвакуирована», — цитирует RT сообщение полиции города.

Известно, что правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в создании «подозрительной ситуации».

Происшествия
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