Центральный вокзал в Утрехте эвакуировали из-за «подозрительной ситуации»
В Утрехте (Нидерланды) На Центральном вокзале эвакуировали людей из-за «подозрительной ситуации».
«После возникновения подозрительной ситуации в поезде на станции Центрального вокзала Утрехта движение было заблокировано, станция была эвакуирована», — цитирует RT сообщение полиции города.
Jongens wat gebeurt er op Utrecht Centraal?? pic.twitter.com/ZkaKrLrQns— Lara (@ljv__) November 3, 2020
Известно, что правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в создании «подозрительной ситуации».Происшествия
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