В Кировской области на пожаре погибли четверо детей — их отец в это врем был на заработках в Казани

Пожар в Юрьянском районе Кировской области унес жизни четверых детей. Возгорание произошло в пятницу в квартире трехэтажного жилого дома в деревне Ложкари.

Как сообщает региональное управление Следкома, на пожаре погибли четыре несовершеннолетних возрастом от 8 месяцев до 4 лет

Причины пожара устанавливаются, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В следственных органах уточняют, что в момент трагедии взрослых не было дома.

Правительство Кировской области сообщает в своей группе в соцсети Вконтакте, что погибли четверо мальчиков.



«Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с 2019 года за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: антисанитарные условия в квартире, отсутствие продуктов питания и постоянных заработков у родителей», — говорится в сообщении.

Органы соцзащиты посещали семью ежемесячно: оказывалась продуктовая помощь, приносили одежду, были приобретены кроватки для детей.

В ходе последней проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что отец детей находился на заработках в Казани. «После пожара маму погибших детей нашли у подруги. Объяснить, почему она оставила малолетних сыновей одних, женщина не смогла», — отмечают власти.