«Зенит» сыграет с «Боруссией» в матче Лиги чемпионов при пустых трибунах

«Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Министерство здравоохранения земли Северный Рейн-Вестфалия отклонило запрос «Боруссии» на допуск болельщиков на стадион во время игры с «Зенитом». Таким образом, встреча пройдет без зрителей.

Der #BVB muss im ersten Heimspiel der diesjährigen #UCL-Saison heute Abend ohne Unterstützung von den Tribünen auskommen.



https://t.co/ghaQ6Wjxhg — Borussia Dortmund (@BVB) October 28, 2020

Матч «Боруссия» — «Зенит» состоится сегодня, начало игры — в 23.00 по мск.

Напомним, в составе питерского клуба в этой встрече не смогут принять участие два футболиста — полузащитник Малком и нападающий Сердар Азмун. Бразилец залечивает травму, а у иранского форварда ангина.