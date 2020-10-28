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«Зенит» сыграет с «Боруссией» в матче Лиги чемпионов при пустых трибунах

14:35, 28.10.2020
«Зенит» сыграет с «Боруссией» в матче Лиги чемпионов при пустых трибунах
Фото: twitter.com/Sanchooo10

«Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Министерство здравоохранения земли Северный Рейн-Вестфалия отклонило запрос «Боруссии» на допуск болельщиков на стадион во время игры с «Зенитом». Таким образом, встреча пройдет без зрителей.

Матч «Боруссия» — «Зенит» состоится сегодня, начало игры — в 23.00 по мск.

Напомним, в составе питерского клуба в этой встрече не смогут принять участие два футболиста — полузащитник Малком и нападающий Сердар Азмун. Бразилец залечивает травму, а у иранского форварда ангина.

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