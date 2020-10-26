Администрацию «Иннополиса» обвинили в сексизме за обидные формулировки в чужом исследовании

Фото: Максим Платонов

«Грязные носки патриархата»

Сегодня в сеть утекли слайды исследования, выполненного компанией HumEx для ОЭЗ «Иннополис». Исследование было посвящено «улучшению опыта жителей города», среди прочего там описывались определенные «типажи жителей города высоких технологий в зависимости от отношения к работе и жизненным ценностям». Кроме того, там обсуждался вопрос привлечения женщин в сферы жизни иннограда, находящиеся за пределами IT-направлений. И именно эти два момента вызвали шквал критики в социальных сетях: на основе слитого исследования ОЭЗ уличили в трансляции сексистских и патриархальных взглядов.

Скриншоты слайдов выложил пользователь «Твиттера» под псевдонимом Bruno Gelb, разработчик программного обеспечения, а также (по его собственным заявлениям) сооснователь нескольких профильных сообществ (в их числе — PyLadies в Санкт-Петербурге — с целью «создания дружелюбной среды для женщин от мира [языка программирования] Python»). Он обратил внимание, что среди четырех типажей (абстрактные «Олег Тиньков», «Илон Маск», «Дауншифтер» и «Жена декабриста») только один условно женский, проиллюстрированный фотографией с женщиной и ребенком. «Что это за стереотипная босая-беременная-на-кухне? Где в исследовании женщины, приехавшие обучать, обучаться, строить карьеру? […] Единственная женская роль, которая рассмотрена, — репродуктивное/семейное приложение к программисту», — написал он.

Фото twitter.com

Возмущение вызвало и предложение привлекать женщин не в IT-сферу, а точнее то, как это предлагается делать. Среди предложений есть организация «образовательных выходных для девушек» с организацией трансфера из Казани, а также «тематические туристические выезды с участием 50/50 казанских женщин и мужчин из Иннополиса».

К критике подключилось известное своими провокационными акциями татарстанское сообщество «ФемКызлар». «Иннополису очень хочется выглядеть современненько и прогрессивно и профем, но грязные носки патриархата все равно торчат из-под инновационной кровати», — написали они в соцсетях.

Возмущение вызвали в целом те же пункты. «Интересно, женщин, переехавших в Инно ради СВОЕЙ работы и карьеры, вообще опрашивали? Где они представлены на этом графике, сколько среди них «Тиньковых» и «Масков», какие у них возникают проблемы и боли?» — заявляют «ФемкКызлар».

Также они указали на то, что женщин в исследовании «загоняют в рамки «профессий, популярных у девушек». «Автобусы женщин для иннополисян выглядят попросту как сводничество или, если совсем честно, — сутенерство», — добавили «ФемКызлар».

В компании пояснили, что слитые слайды исследования — это промежуточные версии рабочего документа, для публикации не предназначенные. Фото twitter.com

«Жена декабриста» может быть любого пола»

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу ОЭЗ «Иннополис», ответ пока не поступил. Однако администрация города (но не ОЭЗ) высоких технологий уже отреагировала на критику в своем аккаунте в «Твиттере».

— Мы тоже против таких формулировок. Но тут важно понимать: 1. Исследование проводила частная фирма, так что текст не отражает нашу позицию. 2. Брошюры не раздавались сотрудникам. Было три экземпляра, которые агентство использовало для презентации результатов. 3. Заказчиком выступала не администрация, — заявили в Иннополисе.

Компания HumEx (сокращение от Human Expirenece — «человеческий опыт») появилась около года назад и занимается исследованием опыта человека при взаимодействии с различными цифровыми продуктами и работой над улучшением такого опыта. Сейчас компания является бизнес-юнитом более крупной IT-компании RedMadRobots.

В компании прояснили «Реальному времени» ряд моментов. В первую очередь там подчеркнули, что слитые слайды исследования — это промежуточные версии рабочего документа, для публикации не предназначенные.

Также в компании заявили, что опубликованный материал «вытащен из контекста». Фото twitter.com

— Мы занимаем уважительную позицию к людям любого гендера. [Опубликованные слайды] — это рабочая версия, которую мы не согласовали и которую мы сами хотели менять в дальнейшем.

Также в компании заявили, что опубликованный материал «вытащен из контекста».

— Так указано, что «Жена декабриста» — это некая персона, обобщенный житель города, который может быть любого пола, необязательно женщина. Это человек, который последовал за своим партнером, который принял решение о релокации в Иннополис, — пояснила представительница компании.

Александр Артемьев