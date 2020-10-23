В 2020 году врачи РКБ провели 39 трансплантаций
Врачи Республиканской клинической больницы в Казани в 2020 году провели 39 трансплантаций пациентам. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.
Несмотря на пандемию коронавируса и поток пациентов с ковидом, которым нужна комплексная помощь, плановая и экстренная помощь оказывались каждый день.
Врачи смогли 26 раз пересадить почки и 13 раз печень.
Ранее в Нижнекамске врачи спасли ребенка, который проглотил 15 магнитных шариков.
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