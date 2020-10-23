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В 2020 году врачи РКБ провели 39 трансплантаций

19:34, 23.10.2020
В 2020 году врачи РКБ провели 39 трансплантаций
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Врачи Республиканской клинической больницы в Казани в 2020 году провели 39 трансплантаций пациентам. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

Несмотря на пандемию коронавируса и поток пациентов с ковидом, которым нужна комплексная помощь, плановая и экстренная помощь оказывались каждый день.

Врачи смогли 26 раз пересадить почки и 13 раз печень.

Ранее в Нижнекамске врачи спасли ребенка, который проглотил 15 магнитных шариков.

Общество Татарстан
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