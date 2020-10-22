Минземимущество Татарстана продает «Мерседес», два «Форда» и четыре «Нексии» за 1,2 млн рублей

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Минземимущество Татарстана объявило о проведении торгов, на которых будут реализованы семь иномарок. Начальная цена в сумме составляет 1,2 млн рублей.

Согласно материалам министерства, Mercedes-Benz Sprinter 2005 года выпуска пойдет с молотка за 280,6 тысячи рублей.

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Два автомобиля Ford Mondeo (2013 года) оцениваются в 451,4 и 307,3 тысячи рублей.

Три Daewoo Nexia (2012 года) реализуются за 30,2 тысячи рублей, еще один автомобиль той же модели, выпущенный в 2013-м оценивается уже в 33,5 тысячи рублей.

Аукцион назначен на 7 декабря, заявки на него принимаются до 2 декабря.