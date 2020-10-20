ЕСПЧ коммуницировал жалобу жительницы Казани на пыточные условия в РКПБ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу одной из бывших пациенток Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева (РКПБ) на бесчеловечные условия содержания в ней. Об этом сообщила адвокат пострадавшей Ирина Хрунова.

Женщина находилась в РКПБ с мая 2009 по декабрь 2011 года. По словам пострадавшей, в палате вместо туалета стояло отгороженное ширмой ведро, которым пользовались все пациенты. Отсутствовал умывальник, баню разрешалось посещать один раз в десять дней.

Пострадавшая пожаловалась и на физическое воздействие со стороны медперсонала. Она заявила, что ее руки и ноги привязывали к кровати. За два года она ни разу не выходила на прогулку, кроме случаев ее доставления на судебные заседания. Эти обстоятельства подтверждены проверками Роспотребнадзора и прокуратуры.

Фото: wikimapia.org

Бывшая пациентка РКПБ обжаловала в ЕСПЧ ее пребывание в психстационаре с декабря 2010 по декабрь 2011 года. По ее мнению, это было незаконно. Основанием для принудительного лечения были утверждения врачей, что пациентка «внешне неопрятна, не следит за собой».

ЕСПЧ задал российским властям следующие вопросы по делу экс-пациентки РКПБ: была ли заявительница лишена свободы в нарушение ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод на основе решений Советского райсуда Казани; приравниваются ли способы доступа к санузлу и использования средств гигиены к унижающему достоинству обращению (ст. 3 Конвенции) и другие.



Ранее казанский правозащитник Еркен Сарсембаев добился компенсации в ЕСПЧ за избиение на митинге в 2007 году.

