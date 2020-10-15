Производство синтетических каучуков «Нижнекамскнефтехима» отметило свое 50-летие

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На заводе по производству синтетических каучуков ПАО «Нижнекамскнефтехим» чествовали ветеранов и работников производства по случаю 50-летия получения первого брикета изопренового каучука. На праздничное мероприятие прибыло руководство компании.



— Вы производите 47,5% от всего объема мирового выпуска СКИ-3. Благодаря вашему труду наша компания является мировым лидером на глобальном рынке и входит в топ-10 мировых производителей синтетического каучука. В этот знаменательный день от всей души благодарю ветеранов завода, которые принимали участие в пусконаладке, освоении продукции. Я выражаю признательность работникам, кто каждый день прикладывает максимум усилий, чтобы завод работал стабильно, экономно, экологически и технически безопасно, — сказал генеральный директор Айрат Сафин.



Затем генеральный директор НКНХ вручил почетные грамоты Министерства энергетики РФ работникам завода СК — слесарю-ремонтнику Газинуру Исмагилову, электросварщику Фирдинанду Галимуллину, заместителю директора по общим вопросам Ильхаму Гилязову, а также объявил Благодарность Министерства промышленности и торговли РТ аппаратчику Александру Никитину и механику Алексею Рубцову.



— Все достижения завода СК, большие и малые, не пришли сами собой. Они добыты пытливым умом и умелыми руками наших работников. Заводчане плечом к плечу прошли сквозь трудности и испытания. Наш коллектив доказал, что способен решать самые сложные и ответственные задачи, — отметил директор завода СК Рустам Гусамов.



Партнерский материал