УНИКС крупно обыграл сербский «Партизан» в матче Кубка Европы

УНИКС дома разгромил сербский «Партизан» (93:70) в матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу.

Казанцы уверенно начали встречу, оформив уже в стартовой четверти задел в девять очков. До конца первой половины игры гости сумели немного выправить положение. К большому перерыву команды уходили с преимуществом хозяев в пять очков.

В третьей и четвертой четверти баскетболисты УНИКСа заметно прибавили. Вначале казанцы довели отрыв до двухзначного, а к концу встречи пробили отметку в «+20».

Самым результативным в составе хозяев стал Айзея Кэнаан, набравший 23 очка.

Кубок Европы, 3-й тур, Казань.

УНИКС (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 93:70 (22:13, 15:19, 30:21, 26:17).

УНИКС: Кэнаан (23), Морган (22), Браун (16), Холланд (16);

«Партизан»: Н. Янкович (12), Ярамас (11), Миллер-Макинтайр (10), С. Янкович (10).