Интернет-трафик в Татарстане вырос на 43% за полгода

За первую половину текущего года интернет-трафик в Татарстане вырос на 43%. Тенденция усилилась во время самоизоляции и сохраняется до сих пор. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Альберт Яковлев.



Становится и больше абонентов «фиксированного» интернета — их стало больше на 5% — до 1,061 млн, абонентов кабельного телевидения — на 1%, до 692 тысяч.

Жители РТ ткаже отказываются от проводной телефонной связи. Подробнее — в материале «Реального времени».