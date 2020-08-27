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Интернет-трафик в Татарстане вырос на 43% за полгода

10:36, 27.08.2020
Интернет-трафик в Татарстане вырос на 43% за полгода
Фото: pixabay.com

За первую половину текущего года интернет-трафик в Татарстане вырос на 43%. Тенденция усилилась во время самоизоляции и сохраняется до сих пор. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Альберт Яковлев.

Становится и больше абонентов «фиксированного» интернета — их стало больше на 5% — до 1,061 млн, абонентов кабельного телевидения — на 1%, до 692 тысяч.

Жители РТ ткаже отказываются от проводной телефонной связи. Подробнее — в материале «Реального времени».

ТехнологииБизнесУслуги Татарстан
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