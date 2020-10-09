В ООН сообщили о 53 мирных жертвах конфликта в Нагорном Карабахе

По данным Организации объединенных наций, в результате конфликта в Нагорном Карабахе погибли 53 мирных жителя, включая детей. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что в последние дни мы стали свидетелями того, как населенные районы, по сообщениям, были обстреляны из тяжелого вооружения в зоне конфликта и вокруг нее», — заявила Бачелет.

Она обратила внимание, что конфликт повлек разрушение гражданских объектов: жилых домов и школ.

Фото: realnoevremya.ru

«Я напоминаю сторонам конфликта о том, что они должны придерживаться взятых на себя обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом о защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры», — отметила верховный комиссар ООН по правам человека.

Сегодня агентство Agence France-Presse сообщило, что стороны конфликта в Карабахе могут заключить перемирие в пятницу вечером или в субботу утром.

