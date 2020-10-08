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Россия — Швеция: Старфельт и Ларссон выйдут с первых минут

11:39, 08.10.2020 1
Россия — Швеция: Старфельт и Ларссон выйдут с первых минут
Фото: twitter.com/svenskfotboll

Тренерский штаб сборной Швеции определился со стартовым составом на контрольный матч против команды России. Встреча состоится сегодня в Москве в 19.15 мск.

С первых минут на поле выйдет защитник «Рубина» Карл Старфельт. Для футболиста этот матч станет дебютным в основной сборной своей страны.

«Для меня это очень важно. Я мечтал об этом с детства. Мне очень приятно быть здесь и играть за свою страну. Я надеюсь, что смогу показать себя наилучшим образом», — прокомментировал свое попадание в старт Старфельт.

Также в стартовом составе шведов появится форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон. Игроки «Краснодара» Виктор Классон и Кристофер Ольссон останутся в запасе.

Состав сборной Швеции: Карл-Юхан Юнссон, Эмиль Крафт, Себастьян Хольмен, Карл Старфельт, Пьер Бенгтссон, Себастьян Ларссон, Густав Свенссон, Маттиас Сванберг, Кен Сема, Йордан Ларссон, Александер Исак.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

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    Это о футболе идет речь? Нигде в новости не указан вид спорта
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