МегаФон назвал самые популярные туристические маршруты прошедшего лета

Фото: Пресс-служба компании МегаФон

Пандемия стимулировала интерес россиян к новым туристическим местам внутри страны. Согласно исследованию аналитической службы МегаФона, количество отдыхающих на Чукотке, Камчатке, Магадане, Ингушетии и Карелии выросло более, чем на 35% по сравнению с 2019 годом.

Исследование проведено на основе инструментов Big Data. В компании проанализировали обезличенные данные о передвижении абонентов летом. Они показали, что в целом россияне путешествовали меньше. Так, за пределами домашнего региона отдохнуло на 9% меньше россиян. Спрос упал на самые популярные направления внутри страны — на Краснодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург. Их посетило на 20% туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии принял на 6% меньше гостей.

При этом спрос на Башкортостан, Татарстан, Ростовскую область и Ставрополье не изменился. А количество отдыхающих на побережье Керченского пролива и и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка выросло. Как и в Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области, где побывало на 20% больше туристов.

Аналитики МегаФона констатируют, что средняя продолжительность путешествия составила 11 дней и в поездках абоненты оператора предпочитали интернет-общение и онлайн-развлечения. Если в первом случае объем передачи данных за пределами домашнего региона вырос на 25%, то во втором трафик увеличился более чем в два раза. Отпускные гигабайты абоненты МегаФона также расходуют на просмотр и загрузку видео в YouTube, сториз в Instagram, а онлайн-трафик в Facebook в период поездок увеличивается в пять раз. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp. Чаще путешественники в отпуске отвечали на звонки, чем звонили сами, а в целом разговаривали по телефону на 15% меньше, чем дома.

Отдельно были проанализированы передвижения россиян за границу, которая открылась 1 августа. Первое место по популярности туристов ожидаемо заняла Турция, следом за которой разместилась Абхазия. В среднем туристы тратили на отдых в этих странах 12 дней.

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