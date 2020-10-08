«Зенит-Казань» дома обыграл «Югру-Самотлор» в чемпионате России

«Зенит-Казань» дома обыграл нижневартовскую «Югру-Самотлор» (3:1) в матче чемпионата России по волейболу среди мужчин.

Казанцы уверенно провели всю игру и отдали сопернику лишь один сет. Самым результативным в составе хозяев стал Андрей Сурмачевский, набравший 21 очко.

Это третья победа в трех матчах для казанского «Зенита» в новом сезоне.

В следующей игре команда Владимира Алекно встретится с оренбургским «Нефтяником». Встреча состоится 11 октября в Казани.

«Зенит-Казань» — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:1 (25:19, 25:19, 23:25, 25:21).



