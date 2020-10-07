Nokia представит шесть умных телевизоров с Android TV

Финский производитель смартфонов Nokia представит шесть умных телевизоров совместно с индийской компанией Flipkart.

В линейке представлено несколько телевизоров диагональю экрана от 32 до 65 дюймов. Все они будут оснащены функцией микрозатемнения, а также дисплеем MaxBrite, который обеспечит четкость деталей и яркость цвета. У моделей с диагональю 50, 55 и 65 дюймов будет разрешение 4K Ultra HD и динамики мощностью 48 Вт.

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За функции Smart TV будет отвечать система Android TV 9.0 с поддержкой Google Assistant, Chromecast и Play Store. Старшие версии телевизоров получат встроенную память в размере 16 ГБ, а младшие — 8 ГБ.

Первые телевизоры Nokia поступят в продажу в Индии уже 15 октября. Самый дешевый вариант будет стоить $177 ( около 14 тыс. рублей), самый дорогой — $816 (63 тыс. рублей), пишет Gizmochina.

Вчера компания LG Electronics объявила об ограниченном старте продаж на южнокорейском рынке первого в мире «рулонного» телевизора.

