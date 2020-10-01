«Максидом» приобрел российские магазины Castorama за 7,4 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Британская компания Kingfisher объявила о завершении сделки по продаже российского сегмента сети Castorama. Магазины приобрела компания «Максидом» за 7,4 млрд рублей (около 73 млн фунтов стерлингов).

Сделка была закрыта 30 сентября, говорится в сообщении Kingfisher. В этот же день российская сеть выплатила 80% от суммы. Остальные 20% должны выплачиваться равными долями в течение 2 лет.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, о планах уйти из России британская компания сообщала еще в 2018 году. Уже тогда эксперты называли основных кандидатов на приобретение магазинов Castorama: Leroy Merlin, «Петрович», OBI и «Максидом».