Су-25 ВВС Армении сбит турецким истребителем F-16

Турецкий истребитель прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в Армении. Об этом сообщил «Sputnik Армении» со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.

В воздушном пространстве Армении многофункциональный истребитель сбил штурмовик ВВС Армении Су-25, пилот погиб.



Турецкий самолет был зафиксирован на глубине 60 метров в сторону территории Азербайджана, на высоте 8200 метров.

Напомним, в Нагорном Карабахе сообщили о гибели 84 военных.

