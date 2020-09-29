Новости происшествий

17:34 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Су-25 ВВС Армении сбит турецким истребителем F-16

17:23, 29.09.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе
Су-25 ВВС Армении сбит турецким истребителем F-16
Фото: ru.wikipedia.org / V. Kuzmin

Турецкий истребитель прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в Армении. Об этом сообщил «Sputnik Армении» со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.

В воздушном пространстве Армении многофункциональный истребитель сбил штурмовик ВВС Армении Су-25, пилот погиб.

Турецкий самолет был зафиксирован на глубине 60 метров в сторону территории Азербайджана, на высоте 8200 метров.

Напомним, в Нагорном Карабахе сообщили о гибели 84 военных.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также