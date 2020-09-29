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Алиев заявил о невозможности переговоров с Арменией

19:23, 29.09.2020
Алиев заявил о невозможности переговоров с Арменией
Фото: kremlin.ru

В эфире телеканала «Россия 1» президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры с Арменией невозможны.

«Армянская сторона публично заявляет, что Нагорный Карабах — это часть территории Армении, и точка. В таком случае о каком переговорном процессе тут может идти речь?» — задал риторический вопрос Алиев.

Он также подчеркнул, что Турция не является стороной конфликта и турецких военных, а также турецкой техники нет на территории боевых действий.

ОбществоПроисшествия
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