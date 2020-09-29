«Нефтехимик» в гостях одолел китайский «Куньлунь» в матче КХЛ
«Нефтехимик» в гостях обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Нижнекамцы открыли счет уже на исходе первой минуты встречи, а к середине второго периода уже вели 4:1. Несмотря на это, хозяева льда смогли переломить ход матча и едва не сравняли результат, забросив еще две шайбы. Однако, усилий китайской команды для ничейного счета не хватило.
В составе «Нефтехимика» голами отметились Волгин, Хайруллин, Порядин и Кучерявенко.
В следующем матче в КХЛ нижнекамская команда примет у себя дома уфимский «Салават Юлаев», который ранее поместил сразу 13 игроков основного состава в список травмированных.
«Куньлунь РС» — «Нефтехимик» — 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)
Голы:
0:1 — Волгин (Хайруллин, Гудачек, 00:52)
0:2 — Хайруллин (Шиксатдаров, Гудачек, 06:36)
0:3 — Порядин (Осипов, Гудачек, 24:01)
1:3 — Вон (Челиос, 26:25)
1:4 — Кучерявенко (Порядин, Семенов, 28:10)
2:4 — Вон (Лофквист, Уэрек, 39:16)
3:4 — Зырянов (Скворцов, Шикин, 50:51)
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