«Нефтехимик» в гостях одолел китайский «Куньлунь» в матче КХЛ

«Нефтехимик» в гостях обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нижнекамцы открыли счет уже на исходе первой минуты встречи, а к середине второго периода уже вели 4:1. Несмотря на это, хозяева льда смогли переломить ход матча и едва не сравняли результат, забросив еще две шайбы. Однако, усилий китайской команды для ничейного счета не хватило.

В составе «Нефтехимика» голами отметились Волгин, Хайруллин, Порядин и Кучерявенко.

Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

В следующем матче в КХЛ нижнекамская команда примет у себя дома уфимский «Салават Юлаев», который ранее поместил сразу 13 игроков основного состава в список травмированных.

«Куньлунь РС» — «Нефтехимик» — 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Голы:

0:1 — Волгин (Хайруллин, Гудачек, 00:52)

0:2 — Хайруллин (Шиксатдаров, Гудачек, 06:36)

0:3 — Порядин (Осипов, Гудачек, 24:01)

1:3 — Вон (Челиос, 26:25)

1:4 — Кучерявенко (Порядин, Семенов, 28:10)

2:4 — Вон (Лофквист, Уэрек, 39:16)

3:4 — Зырянов (Скворцов, Шикин, 50:51)