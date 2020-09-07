После удаления Fortnite из App Store аудитория игры на IOS упала на 60%
Разработчик мультиплатформенной игры Fortnite компания Epic Games сообщила, что после удаления приложения из App Store суточная аудитория, играющая на IOS, упала на 60%.
Разработчики приложения намерены судиться, чтобы снять ограничения, вредящие бизнесу. Компания рискует никогда не вернуть пользователей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Apple все-таки удалила аккаунт Epic Games из своего магазина приложений App Store.
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