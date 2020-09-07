Новости технологий

03:49 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

После удаления Fortnite из App Store аудитория игры на IOS упала на 60%

03:28, 07.09.2020
После удаления Fortnite из App Store аудитория игры на IOS упала на 60%
Фото: vc.ru

Разработчик мультиплатформенной игры Fortnite компания Epic Games сообщила, что после удаления приложения из App Store суточная аудитория, играющая на IOS, упала на 60%.

Разработчики приложения намерены судиться, чтобы снять ограничения, вредящие бизнесу. Компания рискует никогда не вернуть пользователей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Apple все-таки удалила аккаунт Epic Games из своего магазина приложений App Store.

ТехнологииIT
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем