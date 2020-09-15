Вратарю «Ак Барса» сделали маску с изображением улицы Баумана и мечети «Кул-Шариф»
Компания «Артмаск» представила новую игровую маску вратаря «Ак Барса» Амира Мифтахова.
На маске изображены основные достопримечательности Казани — улица Баумана и мечеть «Кул-Шариф». При этом по всему контуру игрового шлема нарисован триколор Республики Татарстан.
«Получился очень патриотичный по отношению к клубу и городу рисунок, он будет узнаваемо смотреться издалека, но и приблизившись можно разглядывать детали», — говорится в сообщении компании.
Отметим, что Мифтахов еще не выходил на лед в матчах «Ак Барса» в текущем сезоне КХЛ.СпортХоккей Татарстан
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