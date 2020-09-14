Экс-игрок «Рубина» Янн М'Вила перешел в греческий «Олимпиакос»
Французский полузащитник Янн М'Вила стал игроком греческого «Олимпиакоса». Сумма трансфера не сообщается.
Экс-игрок «Рубина» подписал контракт с новым клубом до 2023 года.
До этого М'Вила выступал в составе французского «Сент-Этьена», куда перешел из «Рубина» в январе 2018 года.
За казанский клуб он сыграл 80 матчей, в том числе 13 — в еврокубках, забил три гола.
Последнее развернутое интервью в качестве игрока «Рубина» он дал «Реальному времени».СпортФутбол
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