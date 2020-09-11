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В Казани Илдус Нафиков и Фарид Абдулганиев проведут прием предпринимателей

15:25, 11.09.2020 1
В Казани Илдус Нафиков и Фарид Абдулганиев проведут прием предпринимателей
Фото: realnoevremya.ru

15 сентября в казанском Кремле у представителей бизнеса будет возможность встретиться с прокурором Татарстана и уполномоченным по защите прав предпринимателей в РТ. Илдус Нафиков и Фарид Абдулганиев планируют провести совместный прием.

Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ, предварительная запись проводится по телефонам: 8 (843) 291-19-04, 291-18-01, 291-19-25.

Прием должен состоятся в 9-м корпусе Кремля в 15 часов.

В последний раз глава надзорного ведомства общался с предпринимателями в июне и в режиме онлайн.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:59
    опять отписки от нафикова все по закону
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