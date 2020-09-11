В Польше предупредили о риске появления «новой формы Российской империи»

Профессор Академии военного искусства в Варшаве Петр Грохмальский заявил, что в случае «включения» Белоруссии в состав России существует риск появления «новой формы Российской империи». Об этом сообщает RT.

По словам профессора, исходя из масштабов исторического опыта, Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности: «Если россияне полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи на нашей границе».

Грохмальский также утверждает, что существующая на сегодняшний день стратегия России в отношении Белоруссии характеризуется «попытками овладеть культурой и цивилизацией» и «создать в рамках Союзного государства российскую республику».

Напомним, что, по данным опроса ВЦИОМ, 43% россиян уверены, что России и Белоруссии не следует создавать Союзное государство, стоит просто поддерживать добрососедские отношения, как и с другими государствами.

