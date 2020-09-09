ВЦИОМ: более 40% россиян убеждены, что России и Белоруссии не стоит создавать Союзное государство

43% россиян уверены, что Союзное государство России и Белоруссии не нужно, следует просто поддерживать добрососедские отношения, как и с другим государствами. Такие данные показал опрос ВЦИОМ.

За объединение двух государств на равноправной основе выступили 22% россиян. 17% высказались за вхождение Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких субъектов РФ.

Большинство россиян характеризуют отношения между странами положительно: как дружественные — 23%, как хорошие и добрососедские — 20%, как нормальные и спокойные — 20%. И 16% оценили межгосударственное взаимодействие как прохладное.

Всего в опросе через телефонное интервью приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В прошлом году опрос ВЦИОМ показал, что 48% россиян убеждены, что России и Белоруссии не следует объединяться.

