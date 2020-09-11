В Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер

В пятницу, 11 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Временами возможен дождь, в отдельных районах синоптики обещают грозу.

Ветер юго-западный с переходом на западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +15°С до +20°С. В Казани прогнозируется от +17°С до +19°С. В Набережных Челнах 15—19 градусов тепла.