СМИ: в Китае высоко оценили «ракетный поезд» России

Фото: сommons.wikimedia.org / George Shuklin

В ближайшие три-пять лет ракетные войска стратегического назначения России могут принять на вооружение «Баргузин» — российский боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК), превосходящий по характеристикам разработанный в советский период БЖРК «Молодец». «Баргузин» до этого находился на стадии разработки, сообщают ИноСМИ, ссылаясь на китайское издание Sina.



«Баргузин» можно установить в обычный грузовой поезд из-за его высокой скрытности. Это значит, что его можно запустить с любого участка железной дороги страны. Оружие можно считать смертоносным, хоть оно и выглядит как обычный грузовой поезд. Однако в нем размещаются три межконтинентальных ракетных комплекса, которые оборудованы боеголовками (до 30 штук), а его главная особенность — легкая транспортировка.

Однако у «Баргузина» есть и недостатки: трудное обслуживание, и, как следствие, немалые финансовые вложения. К тому же мощность запуска зависит от конструкции российской железнодорожной сети, а не только от характеристик ракетного комплекса.

«Именно поэтому, хотя эта система является очень мощной и может представлять серьезную угрозу для Соединенных Штатов, она не может стать основой ракетного вооружения России. Она может скорее стать дополнительным оборудованием для других ракетных систем», — сказано в источнике.

Напомним, в декабре 2017 года сообщалось об остановке разработки нового российского боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин» на неопределенный срок.

