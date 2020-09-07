В Саудовской Аравии вынесли приговор по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи

Обвиняемым в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи в Саудовской Аравии вынесен судебный приговор. Об этом сообщает RT.

Пятерых человек суд приговорил к 20 годам тюремного заключения, троих — к сроку от семи до десяти лет.

Уголовное дело закрыто. Приговоры суда окончательные и подлежат незамедлительному исполнению.

Напомним, что журналист пропал без вести 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. 21 октября власти страны признали его гибель — министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр назвал произошедшее «ужасной ошибкой и трагедией» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

