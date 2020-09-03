Шунин сыграет в воротах сборной России в матче против команды Сербии
Стал известен стартовый состав сборной России на матч Лиги наций против команды Сербии.
С первых минут на поле появится вратарь «Динамо» Антон Шунин, заменивший голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.
Также в старте начнет защитник «Ахмата» Андрей Семенов. В середине поля сыграет игрок «Спартака» Зелимхан Бакаев. В нападении появится капитан команды Артем Дзюба.
Состав сборной России: Шунин — Караваев, Джикия, Семенов, Фернандес — Жирков, Бакаев, Ионов, Зобнин, Оздоев — Дзюба.
Состав сборной Сербии: Марко Дмитрович — Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Неманья Максимович, Дарко Лазович, Неманья Гудель, Александар Митрович, Душан Тадич, Филип Костич, Никола Максимович, Сергей Милинкович-Савич.
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