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Шунин сыграет в воротах сборной России в матче против команды Сербии

20:45, 03.09.2020
Шунин сыграет в воротах сборной России в матче против команды Сербии
Фото: fcdynamo.ru

Стал известен стартовый состав сборной России на матч Лиги наций против команды Сербии.

С первых минут на поле появится вратарь «Динамо» Антон Шунин, заменивший голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.

Также в старте начнет защитник «Ахмата» Андрей Семенов. В середине поля сыграет игрок «Спартака» Зелимхан Бакаев. В нападении появится капитан команды Артем Дзюба.

Состав сборной России: Шунин — Караваев, Джикия, Семенов, Фернандес — Жирков, Бакаев, Ионов, Зобнин, Оздоев — Дзюба.

Состав сборной Сербии: Марко Дмитрович — Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Неманья Максимович, Дарко Лазович, Неманья Гудель, Александар Митрович, Душан Тадич, Филип Костич, Никола Максимович, Сергей Милинкович-Савич.

СпортФутбол
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