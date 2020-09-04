Yahoo!, «Апорт», «Спутник» и другие забытые поисковые системы

4 сентября 1998 года в США была зарегистрирована Google Incorporated — компания, впоследствии ставшая известной как самая популярная в мире поисковая система, а в дальнейшем — и вообще как одна из крупнейших IT-компаний. Прошло ровно 22 года, и мы решили вспомнить, какие существовали поисковые системы, которые сейчас уже или закрыты, или не пользуются популярностью.

Yahoo!

В 1994 году аспиранты Стэнфордского университета Дэвид Фило и Джерри Янг основали сайт-каталог других сайтов под названием «Путеводитель Джерри по Всемирной Паутине». Через три месяца сайт был переименован в Yahoo!. Создатели утверждают, что название связано с человекоподобными существами Еху из «Путешествий Гулливера» Джонатана Свифта (олицетворяют негативные стороны природы человека).

В 1997 году Yahoo! купила почтовый сервис, впоследствии появился игровой сервис и мессенджер. После кризиса доткомов начала 2000-х годов компания вышла на рынок телекоммуникаций, затем начала покупать другие поисковые системы. В 2008 году купить компанию попыталась Microsoft, а в 2016 году часть компании была куплена телекоммуникационной компанией Verizon. Непосредственно поисковик от Yahoo! сейчас не работает — поиск осуществляется с помощью Bing.

Altavista

Некогда самая быстрая поисковая система в мире — Altavista — была основана в конце 1995 года, почти в одно время с Yahoo!. Из особенностей Altavista можно отметить включение поиска естественного языка. В августе 1998 года поисковую систему выкупила компания Compaq за рекордную на тот момент сумму в 3,35 млн долларов (цифры эти по нынешним меркам кажутся смешными).

Однако прибыльной компания у Compaq не стала, и в 1999 года Altavista вновь была перепродана — корпорации CMGI. Не закончились перевоплощения поисковика и на этом — в 2003 году поисковик продали компании, которая спустя пять месяцев после сделки была куплена Yahoo!. Так что, по сути, два крупных поисковика того времени стали одной компанией — с 2011 года Altavista стала использовать поисковую технологию Yahoo!, а в 2013 году Altavista прекратила работу.

«Апорт»

Если пиковым годом в США в плане появления поисковых сетей стал 1995-й, то в России прогресс подзадержался на год. В феврале 1996 была продемонстрирована поисковая система «Апорт». Анонсировали ее в конце 1997 года — через пару месяцев после анонса «Яндекса». Изначально, в 1996 году, «Апорт» искал только по одному сайту, затем — по четырем, потом — по шести.

Компания занимала лидирующие позиции весь конец 1990-х. В 2000-е «Апорт» был перекуплен сервисом «Россия Он-Лайн», принадлежащим Golden Telecom. Сам Golden Telecom входил в «Альфа-Групп» и группу компаний «Вымпелком», работающую под торговой маркой «Билайн», в которой и «растворился» в 2010 году. Сам же «Апорт» стал резко сдавать позиции, с 2011 года стал использовать поисковую технологию «Яндекса». В 2012 году «Апорт» выкупил у «Вымпелкома» владелец сайта знакомств Mamba.ru. Сейчас «Апорт» работает как прайс-агрегатор, и о нем мало кто помнит.

Рамблер

Еще один пример растерявшего свои позиции поисковика — «Рамблер». Сама компания, конечно, живет и процветает, однако сейчас это — крупный медиапортал, и поисковая система, до сих пор работающая, находится, мягко говоря, не в топе Рунета.

Домен «Рамблера» зарегистрировали в сентябре 1996 года, заработала поисковая система в октябре. В первый год существования «Рамблер» стал лидером рынка и одним из первых поисковиков в стране. Популярность сохранялась до начала 2000-х годов — тогда создатели и перекупившие сервис инвесторы разделились. «Рамблер» стал делать упор на формат медиапортала. В 2001 году была запущена новая версия поисковой машины, но лидерство перехватил «Яндекс». Впоследствии у компании появились медиаактивы, а в 2006 году «Рамблером» стал владеть холдинг «Профмедиа», связанный с «Газпромом».

Спутник

Наконец, еще один российский поисковик, история которого, правда, сильно отличается, — «Спутник». Поисковая система позиционировалась как «национальная» и «государственная». Работу система и портал начали в мае 2014 года — объявлялось о формате «открытого бета-тестирования». Компания-владелец — ООО «Спутник» — является дочерним предприятием «Ростелекома».

В августе 2018 года «Ростелеком» обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом «Спутника», доля поисковика не превышала 1%.

Максим Матвеев