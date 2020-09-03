«Ак Барс Дом» №1 в Татарстане по объему текущего строительства

Фото: Пресс-служба «Ак Барс Дом»

Портал ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков) обновил рейтинг российских застройщиков. С большим отрывом рейтинг по объему текущего строительства в республике возглавил «Ак Барс Дом».

По данным Единого ресурса застройщиков на 1 сентября 2020 года, девелопер застраивает 256 199 кв. м жилья и занимает долю в 10,5 процента на строительном рынке Татарстана.

Группа компаний «Ак Барс Дом» является одним из лидеров строительной отрасли Татарстана и единственной компанией в республике полного строительного цикла. В портфеле компании:

— около 2,5 миллиона квадратных метров площади инвестиционных проектов, что сопоставимо с годовым объемом строительства по Татарстану;

— более 900 тысяч квадратных метров уже построенного жилья, что сравнимо с годовым планом строительства жилья в Казани.

На сегодняшний день группой компаний построено 72 многоквартирных дома, на разных стадиях строительства находятся еще 40 домов.

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