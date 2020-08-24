В КФУ увеличатся стипендии

В Казанском федеральном университете (КФУ) с нового учебного года увеличатся стипендии.

С 1 сентября 2020 года государственная академическая стипендия студентов составит 2 100 рублей, государственная социальная стипендия — 3 150 рублей. Отличники станут получать 3 150 рублей.

Студенты первого курса специальностей «Механика и математическое моделирование», «Математика», «Математика и компьютерные науки», «Физика» у которых по результатам промежуточной аттестации по итогам первого и второго семестров будут оценки «хорошо», «хорошо» и «отлично» получат стипендию в размере 3 100 рублей.

У студентов, обучающихся по специальностям «Радиофизика» и «Астрономия», стипендия — 2 900 рублей, по направлению «Прикладная математика и информатика» — 2 600 рублей. Студенты-отличники этих направлений подготовки будут получать на 1 050 рублей больше.

Академическая стипендия студентов, которые обучаются по образовательным программам среднего профессионального образования, составит 665 рублей, государственная социальная — 995 рублей. Отличники будут получать 995 рублей.

С 1 октября стипендия аспирантов, обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров, составит 4 305 рублей, а стипендия аспирантов, обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров, определенных Минобрнауки России, — 9 240 рублей. Обучающиеся по программам ординатуры будут получать стипендию в размере 9 800 рублей, говорится на сайте КФУ.