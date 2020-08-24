Минниханов опубликовал видео с танцующими в зеленодольском парке

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Instagram отрывок видео, снятого во время его посещения Зеленодольска. Кадры показывают танцевальную группу, занимающуюся в парке у ДК «Родина».

«Радуюсь, когда вижу такую классную, энергичную жизнь в наших парках!» — подписал фото глава республики.

Напомним, что сегодня президент Татарстана посетил Зеленодольск и принял участие в открытии распределительного центра компании Wildberries. На церемонию, кроме Минниханова, прилетала глава компании Татьяна Бакальчук.