Минниханов опубликовал видео с танцующими в зеленодольском парке
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Instagram отрывок видео, снятого во время его посещения Зеленодольска. Кадры показывают танцевальную группу, занимающуюся в парке у ДК «Родина».
«Радуюсь, когда вижу такую классную, энергичную жизнь в наших парках!» — подписал фото глава республики.
Напомним, что сегодня президент Татарстана посетил Зеленодольск и принял участие в открытии распределительного центра компании Wildberries. На церемонию, кроме Минниханова, прилетала глава компании Татьяна Бакальчук.ОбществоВласть Татарстан
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