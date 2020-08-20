«Включите технологии в команду» — новая рекламная кампания «Ростелекома» в поддержку малого и среднего бизнеса
«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, совместно с компанией Possible Group запустил первую имиджевую рекламную кампанию для малого и среднего бизнеса в рамках своей новой коммуникационной платформы «Технологии возможностей» (16+).
Коммуникационная платформа раскрывает тезис, как использование технологий «Ростелекома» дает предпринимателям больше возможностей для эффективной работы и развития бизнеса, в том числе в удаленном режиме, обеспечивая контроль, безопасность, управление, оперативные коммуникации, быстрое и таргетированное продвижение товаров и услуг.
Цель рекламной кампании — донести до владельцев малого бизнеса преимущества включения технологий «Ростелекома» в свою команду. В ролике показано практическое применение трех сервисов «Ростелекома» («Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение» и «Ростелеком Экраны»), их влияние на эффективность бизнес-процессов на примере одного из самых типичных видов малого бизнеса.
«Нашей задачей было продемонстрировать не отдельные b2b-продукты, а удовлетворение типичных и реальных потребностей предпринимателей. Интеграция наших технологий в команду освобождает время для предпринимателей, гарантирует высокую эффективность ведения бизнеса и индивидуализацию товаров и услуг. Мы также подчеркнули, что возможности b2b-решений от “Ростелекома” доступны на всей территории нашей страны и для любого вида бизнеса», — отметила вице-президент по маркетингу «Ростелекома» Инна Походня.
Рекламная кампания будет проходить в диджитал-каналах. Ролик доступен здесь.
Команда «Ростелекома»:
Инна Походня — вице-президент по маркетингу;
Ирина Ключерева — директор департамента маркетинговых коммуникаций и развития бренда;
Сергей Таболин — директор департамента продуктового маркетинга B2B;
Анастасия Зеленская — руководитель направления маркетинговых коммуникаций;
Севиль Аннагельдыева — менеджер по маркетинговым коммуникациям.
Состав творческой группы:
POSSIBLE
Олег Пальчинский — Creative Director;
Анастасия Васильева — Account Director;
Ольга Ростоцкая — Head of Videoproduction.
STEREOTACTIC
Саша Медведко — продюсер;
Алексей Крупник — режиссер;
Денис Фирстов — оператор.
Справка
ПАО «Ростелеком»— крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV.
Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.
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