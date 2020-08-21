Квартальнов: «Победой мы довольны, но сыграли пассивно»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру своей команды с «Металлургом» (3:1) в матче Кубка чемпионов в Казани. По его словам, казанцы сыграли менее активно, чем в поединке против питерского СКА (5:2), но он остался доволен результатом.

— Победой мы довольны, игра поживее вчера. Хоть и забили в большинстве, но сегодня слабо. Соперник сыграл поактивнее, и мы перестали работать. Сыграли пассивно, хотя было много большинства.

— Что произошло после матча, когда состоялась перепалка между командами?

— Я стоял на скамейке, честно говоря, не видел момента.

— Очень много жестких стыков. Как относитесь к такому на предсезонной подготовке?

— А как надо играть летом, просто покататься? Мы готовимся, какие-то вещи получаются, какие-то — нет. Мне хочется выиграть всегда, кто бы это ни был, — отметил тренер казанцев.

Также Квартальнов оценил выступление новичка «Ак Барса» Александра Хованова. Нападающий казанцев выходил в четвертом звене с Кириллом Ворониным и Русланом Галимзяновым и реализовал послематчевый буллит. Ранее он выступал в североамериканских юниорских лигах.

— Насколько Александр Хованов готов к КХЛ?

— Саша — наш воспитанник, два года он играл на юниорском уровне, ему непросто. Он играет с молодыми ребятами в тройке. К нему нет претензий по работе, мастерство у него есть. Лига у нас очень хорошая, надо больше внимания уделять борьбе, катанию, — сказал Квартальнов.

Напомним, благодаря победе над «Металлургом» (3:1), казанский «Ак Барс» досрочно обеспечил себе участие в финале Кубка чемпионов. В субботу казанцы встретятся с уфимским «Салаватом Юлаевым» в заключительном матче группового этапа турнира.