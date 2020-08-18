В Татарстане выявили сокрытие более 20 млн денежных средств компании

Сотрудники МВД и УФНС по Татарстану выявили факт сокрытия руководителем одной из компаний более 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как стало известно сотрудникам ведомства, глава компании с декабря 2019 года по январь 2020 года, имея налоговую задолженность, умышленно скрывал деньги организации, за счет которых должно было осуществляться взыскание налогов и сборов. Общая сумма сокрытых средств составила 20 млн рублей.

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее Следком Татарстана возбудил уголовное дело за аналогичное преступление в отношении руководства ООО «Агрофирма «Дубрава».

