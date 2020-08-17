Ротенберг сравнил бюджеты хоккейной и футбольной сборных России

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сравнил бюджеты хоккейной и футбольной сборных России. В футболе денег, по его словам, побольше, чем в хоккее, но национальные команды получают сопоставимое финансирование.

«Я бы не хотел разглашать коммерческие детали, но, наверное, мы можем сопоставить бюджет хоккейной сборной России с футбольной сборной. То есть если мы сравниваем с точки зрения бюджета, то у РФС он больше, чем у ФХР, это абсолютно точно, и поддержки больше, и, конечно, мы были бы рады, если бы нам больше помогали», — сказал Ротенберг.

Напомним, сборная России по хоккею в 2018 году одержала победу на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Ранее на пост главного тренера сборной России по хоккею и питерского «СКА» был назначен Валерий Брагин. Он сменил на этой должности Алексея Кудашова, который также покинул клуб из Питера.