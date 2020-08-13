В Татарстане дело о смертельном ДТП судьи закончилось штрафом 50 тысяч

Фото: «Реальное время»

Сегодня Актанышский райсуд прекратил производство по уголовному делу о смертельном ДТП бывшего зампреда Набережночелнинского горсуда Айрата Идрисова и назначил подсудимому штраф в 50 тысяч рублей. Такое ходатайство в процессе заявлял сам признавший вину в аварии судья в отставке, сообщают источники «Реального времени».



Близкие погибшей в той аварии против прекращения дела не возражали. По данным «Реального времени», в качестве компенсации им ранее было выплачено 1,6 млн рублей.

Напомним, Идрисова обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Предметом разбирательства стало происшествие 15 сентября 2019 года на автодороге Актаныш — Поисево в Татарстане. По версии следствия, обвиняемый за рулем своего автомобиля Hyundai IX55 в нарушение требований ПДД не выбрал оптимальную скорость движения, и на скорости не менее 70 км/ч машина слетела с трассы в кювет.

Дело против Идрисова возбуждал лично глава СКР Александр Бастрыкин, а занимались им сотрудники 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. На днях по материалам этого отдела в Ульяновске вынесли обвинительный приговор другой судье из Татарстана.