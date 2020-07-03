Возбужденное Бастрыкиным дело о ДТП челнинского судьи направлено в суд

Фото: "Реальное время"

В Татарстане завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП бывшего зампреда Набережночелнинского горсуда Айрата Идрисова. Материалы направлены в этот же суд, сообщили источники «Реального времени».

Идрисова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Дело против Идрисова в конце марта этого года возбуждал лично глава СКР Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалифколлегии судей РФ.

Расследование было проведено в короткие сроки в 3-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ. На этой неделе обвинение судье утвердила прокуратура республики.

Предметом следствия стало происшествие 15 сентября 2019 года на автодороге Актаныш — Поисево в Татарстане. По версии следствия, обвиняемый за рулем своего автомобиля Hyundai IX55 в нарушение требований ПДД не выбрал оптимальную скорость движения, съехал на обочину и опрокинулся в кювет. В результате пассажирка авто, врач-стоматолог Юлия Баженова, скончалась на месте, а судья после лечения ушел в отставку и на заседании квалифколлегии судей не возражал против возбуждения дела.