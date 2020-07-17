В Казани ГИБДД вышла на ловлю гонщиков без глушителей

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В Казани проходит рейд ГИБДД по ловле водителей, нарушающих тишину. Мотобатальон и экипажи ДПС патрулируют оживленные улицы города.

Инспекторы обращают внимания на тех, кто ездит на технике без «глушителей». Уровень шума измеряют при помощи специальных приборов. Если устройство покажет превышение нормы, водителю грозит штраф, передает «Татар-Информ».

Ранее казанский правозащитник Еркен Сарсембаев обратился к главе МВД по РТ Артему Хохорину и прокурору Татарстана Илдусу Нафикову с предложением заменить штрафы для нарушителей тишины на административный арест.

