В июле в Набережных Челнах зафиксировали 600 смертей

В июле в Набережных Челнах было зарегистрировано 600 смертей. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЗАГСа города.

Всего с начала 2020 года в Набережных Челнах умерли более 3 тыс. жителей (для сравнения — к июлю 2019 года было зафиксировано более 2,5 тыс. смертей). Относительно июля прошлого года количество смертей в городе выросло на 231 (369 — за июль 2019 года).

Стоит отметить, что июль стал месяцем с наибольшим количеством смертей с начала года. Наименьшее количество смертей в Набережных Челнах было в апреле (381 случай).

Ранее в Минздраве РТ объяснили рост смертности в Набережных Челнах тем, что из-за достаточно напряженного информационного фона жители своевременно не обращаются за медицинской помощью.

