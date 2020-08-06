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Лукашенко заявил, что Ельцин жалел о выборе преемником Путина

22:35, 06.08.2020
Лукашенко заявил, что Ельцин жалел о выборе преемником Путина
Фото: kremlin.ru

Первый президент России Борис Ельцин жалел, что выбрал своим преемником Владимира Путина, заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону глава Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, Ельцин рассчитывал, что Путин будет все время приходить к нему советоваться по тому или иному вопросу. Но для него это оказалось невозможно и неприемлемо.

Также он рассказал, что был свидетелем того, как Ельцин был в бешенстве от решения Путина отказаться от содержания российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме.

«Он: «Да зачем отказались? Да это же копейки! Да, нефть стоила 8 долларов за баррель — я держал эти базы». И прочее. «Слушай, Борис, успокойся, сядь, — говорю, — ты же не президент, ему виднее. Наверное, не нужны эти уже базы Российской Федерации», — вспоминает белорусский лидер.

Также в ходе беседы Александр Лукашенко выразил мнение о том, что президент России Владимир Путин не будет оставаться на своем посту до 2036 года.

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